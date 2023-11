Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 06.11.23 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Unfall beim Abbiegen

Bereits am 03.11.23, um 11:00 Uhr, ereignete sich auf der B 400 in der Gemarkung von Wommen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 61-Jähriger aus Gößnitz befuhr mit einem Klein-Lkw die B 400 von Nesselröden kommend in Richtung Wommen. Er beabsichtigte nach links auf die Autobahnauffahrt A 4 abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Klein-Lkw, der von einem 59-Jährigen aus der Gemeinde Ringgau gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß wurde der 61-Jährige schwer verletzt und in das Krankenhaus gebracht. Der 59-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 33.000 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Zwischen dem 02.11.23 und dem 06.11.23, 08:45 Uhr wurde in der Straße "Am Stieg" in Witzenhausen der Zaun des Betriebsgeländes der Stadtwerke beschädigt. Vermutlich wurde durch einen Lkw beim Wenden die Beschädigung verursacht. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.

Polizei Eschwege

Diebstahl einer Geldbörse

Am 04.11.23 ereignete sich in der Mittagszeit der Diebstahl einer Geldbörse im "Kaufland" in der Thüringer Straße in Eschwege. Gegen 12:05 Uhr wurde einer 57-Jährigen aus Eschwege das Portmonee aus dem Einkaufsbeutel entwendet. Neben persönlichen Dokumenten und Bargeld befand sich auch die Scheckkarte in der Geldbörse. Mit dieser wurde kurz darauf versucht an einem Geldautomaten der Sparkasse Geld abzuheben, was jedoch nicht gelang. Schaden: 100 EUR. Hinweise: 05651/9250.

