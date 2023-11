POL-ESW: Pressebericht 03.11.2023 -2

Polizei Eschwege

Pressebericht 03.11.2023

Eschwege (ots)

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Straße "Rue de Carhaix" kurz hinter der Einmündung zum Sudetenweg in Waldkappel ist am Donnerstag zwischen 15.50 Uhr und 17.30 Uhr ein geparkter roter Kia Stonic beschädigt worden. Verursacht wurde der Schaden von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rückwärtsausparken. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 1500 Euro. Als verursachendes Fahrzeug kommt ein heller, eventuell weißer, Pkw in Betracht. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

