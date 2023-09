POL-LIP: Extertal - Fahrstunde mit tragischem Ausgang

Lippe (ots) - Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr auf der Ostwestfalenstraße in Höhe der Oerlinghauser Straße übersah am Freitag gegen 22:00 Uhr eine Opel-Fahrerin aus Lage den vorfahrtberechtigten PKW eines 35-jährigen Bielefelders. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 43-Jährige leichte Verletzungen, welche ambulant im Krankenhaus Herford behandelt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Pressekontakt: ...

mehr