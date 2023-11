POL-ESW: Pressebericht 02.11.2023

Polizei Eschwege

Zigarettenautomat aufgebrochen; Polizei sucht zeugen

In Oberrieden haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und Zigaretten und Münzgeld geklaut. Der Automat hing in der Witzenhäuser Straße an einer Hauswand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um kurz nach 02.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht (1)

In der Luisenstraße in Eschwege ist am Dienstagnachmittag gegen 14.00 Uhr ein Verkehrsunfall verursacht worden. Der Verursacher hat anschließend die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Beschädigt wurde ein am Straßenrand geparkter Pkw Hyundai einer 33-Jährigen aus Witzenhausen, an deren Fahrzeug ein Schaden am vorderen Stoßfänger in Höhe von 1300 Euro entstand. Zeugen beobachteten als verursachendes Fahrzeug einen Pkw mit ESW-Zulassung (Kennzeichen bekannt). Die Ermittlungen zu dem verantwortlichen Fahrer dauern an.

Verkehrsunfallflucht (2)

Am Mittwochvormittag kam es auf der B 249 zu einer Kollision zwischen einem Kleintransporter und einem Pkw bei einem vorausgegangenen Überholvorgang. Laut Unfallbericht befuhr ein 25-Jähriger aus Mühlhausen gegen 10.26 Uhr als Fahrer eines Kleintransporters eines Logistikdienstes die B 249 von Wanfried in Richtung Frieda. Als der 25-Jährige den Pkw einer 73-Jährigen aus Wanfried überholen wollte und auf gleicher Höhe mit deren Pkw war, scherte die 73-Jährige ihrerseits ebenfalls zu einem Überholvorgang aus, woraufhin der 25-Jährige weiter nach links und teilweise auch auf den Grünstreifen auswich, letztlich den Überholvorgang aber fortsetzte. Beim Wiedereinscheren touchierte der 25-Jährige dann den Wagen der 73-Jährigen im Bereich der linken Fahrzeugseite und verursachte daran auf diese Weise einen Schaden von 1000 Euro. Trotz der Kollision setzte der junge Mann seine Fahrt ohne anzuhalten fort, konnte dann aber in der Ortslage von Eschwege von Beamten der Polizeistation Eschwege zur Kontrolle angehalten werden. Gegen den Fahrer laufen nun Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht.

Frau überfährt Sandstein, den ein unbekanntes Fahrzeug verloren hat; Polizei sucht Zeugen

Gegen einen unbekannten Verkehrsteilnehmer ermittelt die Polizei in Eschwege zudem in einem Unfallsachverhalt, der sich am Mittwoch zwischen 17.45 Uhr und 18.05 Uhr in Bad Sooden-Allendorf zugetragen hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Rosenstraße bzw. in der Grünanlage "Vor dem Reservoir" (hinter der Weinreihe) mit seinem Kraftfahrzeug gewendet und dabei offenbar eine Reihe von Sandsteinen überfahren, die dort zwecks Abgrenzung drapiert waren. Dabei erfasste das Fahrzeug offenbar einen der Steine und schleifte diesen mit sich, ehe dieser sich dann in der Straße "An den Soleteichen" durch kontinuierliches Abschleifen vom Unterboden des Fahrzeugs löste und mittig auf der Fahrbahn liegen blieb. Eine aus Bad Sooden-Allendorf stammende 51-jährige Autofahrerin kollidierte dann in der Folge mit dem liegengebliebenen Stein aufgrund der dort eingeschränkten Beleuchtungsverhältnisse. Der Schaden an ihrem Auto beläuft sich auf 2000 Euro. Die Polizei in Eschwege bittet um Hinweise zum dem Fahrzeug, welches den Stein dort verloren hat unter 05651/925-0.

Parkrempler

Auf dem tegut-Parkplatz in Bad Sooden-Allendorf hat ein 47-Jähriger aus Burkardroth (LK Bad Kissingen) beim Rückwärtsausparken mit seinem Kleintransporter den Wagen eines 76-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf übersehen. Der 76-Jährige war mit seinem Auto an dem Kleintransporter vorbeigefahren, als dieser unvermittelt zurücksetzte. Durch die anschließende Kollision ist an dem Wagen des 76-jährigen Seniors ein Schaden von 1000 Euro verursacht worden.

Sachbeschädigung an Pkw und Carport; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben auf einem Privatgrundstück in der Händelstraße einen unter einem Carport geparkten Skoda Fabia mit brauner Farbe beschmiert. Der Carport wurde durch die braune Farbe (vmtl. Lackfarbe) ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden beziffert sich auf ca. 1000 Euro. Ereignet hat sich der Vorfall zwischen Dienstag 16.00 Uhr und Mittwoch 10.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Wildunfall

Auf der B 249 zwischen Frieda und Schwebda hat am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr ein 52-jähriger Autofahrer aus Mühlhausen ein Reh erfasst, welches bei dem Aufprall verstarb. Der Schaden am Pkw des Mannes beläuft sich auf 300 Euro.

Polizei Sontra

Beim Abbiegen mit wartendem Pkw kollidiert; Schaden 6000 Euro

Ein 58-jähriger Autofahrer aus Gerstungen befuhr am Mittwochmorgen gegen 07.45 Uhr die B 400 aus Richtung Ulfen kommend, in Richtung Breitau. Beim Abbiegen von der B 400 nach links auf die Kreisstraße K 28 Richtung Sontra stieß der 58-Jährige aus Unachtsamkeit mit dem Pkw einer 23-Jährigen aus Sontra zusammen, die aus Richtung Sontra kommend an der Einmündung zur B 400 wartete. Der Sachschaden der beiden Autos liegt bei 6000 Euro.

