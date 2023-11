Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 01.11.2023

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Geparktes Auto gestreift; Schaden 700 Euro

In der Straße "Hessenring" in Eschwege hat ein 24-jähriger Autofahrer aus Meißner am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr ein am Straßenrand geparktes Auto gestreift, weil er laut Unfallbericht den erforderlichen Seitenabstand nicht eingehalten hatte. Mit je 350 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen wurden durch die leichte Kollision die jeweiligen Außenspiegel der beiden Autos.

Beim Fahrstreifenwechsel Pkw übersehen; Schaden 4500 Euro

Eine 44-jährige Autofahrerin aus Eschwege hat am Dienstagabend einen Verkehrsunfall am Rondell auf der B 27, Abzweig Reichensachsen verursacht. Die Frau war gegen 20.24 Uhr auf der B 27 aus Richtung Wichmannshausen kommend in Richtung Rondell unterwegs und wollte dann von der B 27 in Richtung Reichensachsen abfahren. Beim Wechsel vom Geradeaus- auf den Rechtsabbiegerfahrstreifen übersah die Frau den Pkw eines 63-Jährigen aus dem Südeichsfeld. Bei der anschließenden Kollision entstanden Sachschäden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 1500 Euro (Verursacherin) und 3000 Euro.

In Baustelle gefahren; Schaden 10.000 Euro

Einen Schaden von 10.000 Euro hat am späten Dienstagabend eine 72-jährige Autofahrerin aus Waldkappel verursacht, die gegen 23.20 Uhr irrtümlich von der B 27 aus Richtung Eltmannshausen kommend auf die noch nicht für den Verkehr freigegebene Zufahrt der A 44 bei Wehretal-Hoheneiche aufgefahren war. Die Frau kollidierte im Baustellenbereich mit einem Bauzaun. Das Auto der 72-Jährigen musste später abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich hier auf 8000 Euro. Der Schaden an den Bauzaunelementen wird mit 2000 Euro angegeben.

Auseinandersetzung in Spielhalle; 24-Jähriger wird von 36-Jährigem beraubt

Ermittlungen wegen Raubes hat die Eschweger Polizei aufgrund eines Vorfalls aufgenommen, der sich am Dienstagabend gegen 20.10 Uhr in einer Spielothek im Städtersweg in Bad Sooden-Allendorf zugetragen hat. Aneinandergeraten sind in den Räumlichkeiten der Spielothek ein aus der Kurstadt stammender 36-Jähriger und ein 24-Jähriger aus Witzenhausen. Der 36-Jährige soll sein Gegenüber angegriffen und dabei zunächst ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend nahm ihm der tatverdächtige 36-Jährige Zigaretten, Feuerzeug sowie 10 Euro und ein Handyladekabel ab. Die weiteren Ermittlungen übernimmt in der Folge jetzt die Kriminalpolizei in Eschwege.

Wildunfall

Auf der L 3424 zwischen Hitzelrode und Neuerode ist ein 21-jähriger Autofahrer aus Wehretal am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr mit einem Reh kollidiert. Das Tier musste später von seinen Leiden erlöst werden. Der Unfallschaden am Pkw des jungen Mannes wird mit 1500 Euro angegeben.

Geldbörsendiebstahl; Polizei ermittelt gegen 38-jährige Tatverdächtige

Im Fall eines Geldbörsendiebstahls vom Dienstagnachmittag ermittelt die Polizei in Eschwege gegen eine Tatverdächtige. Wie die Eschweger Beamten berichten, ist einer 70-jährigen Frau aus Weißenborn am gestrigen Dienstag gegen 15.00 Uhr beim Einkaufen im Kaufland-Markt das Portmonee geklaut worden. Die Dame hatte das Portmonee in ihrer Handtasche im Einkaufswagen verstaut. Zeitnah konnte dann eine 38-jährige Tatverdächtige aus Eschwege ermittelt werden, die der Frau das Portmonee aus der Handtasche geklaut haben soll.

Polizei Sontra

Wildunfall

Ein 59-jähriger Autofahrer aus Cornberg hat am Dienstagmorgen um 05.00 Uhr mit seinem Auto einen Dachs erfasst, als er in Sontra die Fuldaer Straße aus Richtung Hornel kommend befuhr. Dabei entstand am Auto des Mannes ein Schaden von 1500 Euro, das Tier lief nach dem Zusammenstoß davon.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wasserwerk/Pumpstation in Hessisch Lichtenau erneut Ziel von Einbrechern; Polizei sucht Zeugen

Erneut ist das Wasserwerk in Hessisch Lichtenau-Hirschhagen das Ziel von Einbrechern geworden. Wie die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau berichten, sind zwischen vergangenem Freitag 10.00 Uhr und gestrigen Dienstag 09.00 Uhr unbekannte Täter gewaltsam in das Objekt gelangt und haben aus dem Inneren des Gebäudes einen Bewegungsmelder und drei hochwertige UV-Anlagen mitgehen lassen, die zur Wasseraufbereitung verwendet werden. Bereits am 19.10.2023 war ein versuchter Einbruch in die Räumlichkeiten festgestellt worden, die sich in der Hirschhagener Straße nahe der Zufahrt zur Tunnelentrauchungsanlage der A 44 befinden. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sowie wegen des Besitzes und Erwerbs von Drogen ermitteln die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau jetzt gegen einen 53-Jährigen aus Hann. Münden. Der Mann war den Beamten am Dienstagabend gegen 20.50 Uhr in seinem Fahrzeug auf der B 451 in der Ortslage von Trubenhausen aufgefallen, wo er von den Beamten zur Kontrolle angehalten wurde. Wegen des Verdachts auf berauschende Mittel musste der Mann sich zunächst einem Drogenvortest unterziehen, der positiv auf THC und Amphetamine anschlug. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Weitere strafrechtliche Ermittlungen kommen außerdem hinzu, da der 53-Jährige aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Polizei Witzenhausen

Diebe klauen Winkelschleifer; Polizei sucht Zeugen

In Wendershausen haben unbekannte Täter zwei unter einem Carport abgelegte Winkelschleifer der Marken Makita und Atlas im Wert von 150 Euro geklaut. Festgestellt wurde der Diebstahl am Samstag in der Straße Rötelrain. Die Tat kann allerdings bis zu zehn Tagen zurückreichen. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

