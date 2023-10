Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 31.10.223

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall

Um 17:05 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 20-Jährige aus Göttingen mit ihrem Pkw die Niederhoner Straße in Eschwege stadteinwärts. Verkehrsbedingt musste sie ihren Pkw abbremsen, was der nachfolgende 27-Jährige aus Bebra zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auffuhr. Sachschaden: ca. 7500 EUR.

Spiegel touchiert

Um 18:49 Uhr befuhr gestern Abend ein 50-Jähriger aus Herleshausen mit seinem Pkw die Straße "Neustadt" in Eschwege. Dabei kam es zur Kollision mit dem Außenspiegel eines dort geparkten VW Caddy. Sachschaden: ca. 300 EUR.

Wohnungseinbruch

Zwischen dem 20.10.23, 16:00 Uhr und dem 30.10.23, 14:30 Uhr wurde in der Leipziger Straße in Waldkappel in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Der oder die Täter öffneten ein Fenster, wodurch die Gardinenstange beschädigt wurde. In der Wohnung wurde eine verschlossene Tür aufgebrochen. Letztendlich wurde ein Schlüssel gestohlen; der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl von Kabel

Zwischen dem 26.10.23, 16:00 Uhr und dem 30.10.23, 10:30 Uhr wurden in der Schlesienstraße in Eschwege auf dem Parkplatz des dortigen Finanzamtes ca. vier Meter Stromkabel entwendet. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

seitlicher Zusammenstoß

Um 12:27 Uhr befuhr gestern Mittag ein 58-Jähriger aus Göttingen mit seinem Pkw die L 3238 von Marzhausen kommend in Richtung B 27. Dort beabsichtigte der 58-Jährige nach rechts abzubiegen und blinkte auch entsprechend. Der nachfolgende 55-Jährige aus Zeitz übersah den Blinker und versuchte nun mit seinem Pkw rechts an dem Pkw des 58-Jährigen vorbeizufahren. Als dieser dann nach rechts abbog, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit einem Sachschaden von ca. 7500 EUR.

Diebstahl aus Wohnung

Am gestrigen Montagmorgen wurde in der Straße "Am Rautebach" in Blickershausen ein Kühlschrank angeliefert und durch die beiden Lieferanten auch aufgestellt. Nachdem der Kühlschrank aufgebaut war, fuhren die beiden Männer davon. Erst jetzt bemerkte die Geschädigte, dass mehrere Geldscheine aus ihrem Portmonee, welches im Wohnzimmer lag, etwas herausschauten. Bei der Überprüfung stellte sie fest, dass 50 EUR fehlten. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler

