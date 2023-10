POL-ESW: Pressebericht 30.10.2023 -2

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Am Montag ist bei der Polizei in Eschwege eine Verkehrsunfallflucht zur Anzeige gebracht worden, die sich zwischen Freitagabend 20.00 Uhr und Montagmorgen 08.50 Uhr in der Struthstraße in Eschwege zugetragen hat. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in besagtem Zeitraum einen am Fahrbahnrand geparkten roten Ford S-Max im Vorbeifahren beschädigt. Der Schaden an der Fahrertür des Ford beläuft sich auf 1500 Euro. Laut dem Spurenbild könnte es sich um ein schwarzes Verursacherfahrzeug gehandelt haben. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

In der Straße "Lindenplatz" in Kleinalmerode haben Unbekannte bei einem weißen Hyundai i 30 die beiden Hinterreifen platt gestochen. Der Schaden beziffert sich auf insgesamt 300 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntag 12.30 Uhr und Montag 07.05 Uhr. Hinweise in dem Fall an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Sachbeschädigung durch Graffiti; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Freitag 17.00 Uhr und Montag 10.00 Uhr haben Unbekannte in der Steinstraße in Witzenhausen mehrere Hauswände der "DITSL-GmbH mittels verschiedenen Sprühfarben beschmiert. Aufgebracht wurden verschiede Motive und "Tags" in gelber, schwarzer und hellroter Farbe. Der Schaden wird auf insgesamt 2000 Euro beziffert. Hinweise in dem Fall an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

