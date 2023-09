Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: (MA/KA) Diebstahl im Zug

Mannheim / Karlsruhe (ots)

Dienstagnacht (5. September) hat ein 22-Jähriger im Zug einem Reisenden dessen Handy entwendet. Der Tatverdächtige konnte gestellt werden.

Gegen 22:20 Uhr befand sich der 32-jährige Geschädigte im ICE 2903 von Mannheim nach Karlsruhe. Für die Zeit des Toilettengangs ließ der Mann sein Mobiltelefon unbeobachtet auf dem Tisch an seinem Sitzplatz liegen. Der 22-jährige marokkanische Staatsangehörige nutzte die Gunst der Stunde und nahm das Handy an sich. Anschließend verstaute er dieses in seinem mitgeführten Rucksack, welchen er in der Gepäckablage ablegte. Danach entfernte sich der Tatverdächtige von der Örtlichkeit.

Reisende, die den Vorfall beobachtet hatten, wiesen den Geschädigten schließlich auf die Handlung hin. Dieser öffnete den Rucksack und nahm sein Smartphone wieder an sich.

Die Zugbegleiterin im ICE wurde auf den Sachverhalt aufmerksam. Als sie den Tatverdächtigen kontrollieren wollte, schloss dieser sich in der Zugtoilette ein. Hierbei beleidigte er die Frau mehrfach verbal.

Nach der Ankunft am Karlsruher Hauptbahnhof kontrollierten Beamte der Bundespolizei den 22-jährigen schließlich.

Neben einer Strafanzeige wegen Diebstahl und Beleidigung erwartet den Mann auch ein Verfahren wegen Leistungserschleichung. Er war nicht im Besitz eines gültigen Fahrscheins.

Die Bundespolizei rät Reisenden dazu, ihre mitgeführten Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt und achtlos liegen zu lassen. Diese sollten immer am Körper geführt werden. Diebe nutzen Situationen der Unachtsamkeit sehr schnell aus und schlagen zu. Nähere Informationen zum sicheren Reisen finden Sie unter www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell