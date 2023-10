Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.10.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Einbruch in Firma

Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen wurde in eine Firma im Verrenberger Weg in Öhringen eingebrochen. Der Täter verschaffte sich Zutritt zu dem Firmengelände und gelangte anschließend ins Gebäude. Es wurden offensichtlich mehrere Schränke durchsucht. Der Täter versuchte einen im Büro befindlichen Tresor gewaltsam zu öffnen, was ihm jedoch misslang. Das bisher festgestellte Diebesgut hat einen Wert von rund 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Ingelfingen-Stachenhausen: Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn

Eine 22-Jährige verletzte sich bei einem Verkehrsunfall in Stachenhausen am Freitagmorgen leicht. Die Fahrerin eines Ford Focus befuhr die Bundesstraße 19 aus Stachenhausen kommend in Richtung Hohebach (Dörzbach). Sie kam mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und dem nassen Untergrund nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und kam drei Meter neben der Fahrbahn auf der linken Seite zum Liegen. Die 22-Jährige wurde leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr drehte den Ford auf seine Räder. Bei der voll gesperrten Fahrbahn konnte nach kurzer Zeit ein Fahrstreifen und wenig später die komplette Fahrbahn freigegeben werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

