Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei sucht Tankbetrüger - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Tankbetrüger. Der Verdächtige soll am 10.08.2022 einen silberfarbenen Opel Astra Cabrio an einer Tankstelle in der Bonner Weststadt betankt haben, ohne dafür zu bezahlen. Die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen lagen in den polizeilichen Auskunftssystemen als gestohlen ein.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Mannes geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder des Tatverdächtigen aus der Überwachungskamera der Tankstelle veröffentlicht.

Diese sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/93766 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität des Verdächtigen machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK15.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell