POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.10.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Niedernhall: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Zwei Fahrzeuge stießen am Mittwoch gegen 16.30 Uhr bei der Ausfahrt eines Lebensmittelmarktes in Niedernhall zusammen. Der Fahrer eines Toyota Avensis wollte vom Parkplatz in die Criesbacher Straße einbiegen und hielt verkehrsbedingt an. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 61.Jährigen, welche mit ihrem Opel Corsa hinter ihm fuhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist unklar, ob der Toyotafahrer rückwärts rollte oder die Fahrerin des Corsa ihm auffuhr. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, unter der Telefonnummer 07940 9400, zu melden.

Bretzfeld - Schwabbach: Anwohner nach Gasaustritt in Sicherheit gebracht

Ein Gas-Leck in einem Flüssiggastank sorgte am Mittwochnachmittag kurzzeitig für große Aufregung in Bretzfeld-Schwabbach. Nachdem zwei Handwerker in der Stuttgarter Straße Gasgeruch festgestellt hatten, mussten zehn Anwohner der Bergstraße und der Blumenstraße ihre Häuser zur Sicherheit verlassen. Nachdem durch die Feuerwehr der Gasgehalt gemessen und eine Gefährdung der Anwohner ausgeschlossen wurde, konnten diese kurze Zeit später wieder zurück in ihre Häuser.

Bretzfeld/L1035: Verkehrsunfall bei Überholmanöver

Sachschaden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro sind die Folge eines Unfalls zwischen zwei Fahrzeugen am Mittwoch in Bretzfeld. Ein 85-Jähriger befuhr mit seinem Daimler-Benz die Landstraße 1035 von Adolzfurt in Richtung Bretzfeld und wollte hier ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen. Er übersah beim Überholvorgang vermutlich einen entgegenkommenden Audi eines 46-Jährigen und es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer blieben unverletzt.

