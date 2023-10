POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.10.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Unfall mit zwei Verletzten Aus bislang unbekannter Ursache kam am Mittwochmorgen eine Pkw-Lenkerin an der Auffahrt zur Otto-Konz-Brücke in Heilbronn von der Fahrbahn ab. Die 32-jährige BMW-Fahrerin befuhr die Neckartalstraße aus Richtung Lauffen, verlor in der Rechtskurve an der ...

mehr