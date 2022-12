Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einsätze von Feuerwehr und Polizei nach Gasgeruch und Wasserrohrbruch in Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues (ots)

Am Dienstag, den 20.12.2022 kam es in Bernkastel-Kues zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Gegen 11:00Uhr wurde durch Anwohner Gasgeruch im Bereich der Friedrichstraße gemeldet. Die Friedrichstraße und Teile der Bahnhof- und Triniusstraße wurden weiträumig abgesperrt, zudem wurden vorsorglich zwei Gebäude in der Friedrichstraße evakuiert. Nach intensiven Messungen der Feuerwehr und des örtlichen Gasversorgers, welcher unter anderem mit einem Spezialfahrzeug vor Ort war, konnte kein Gasleck festgestellt und Entwarnung gegeben werden. Gegen 12:45Uhr wurden sämtliche Sperrungen und Evakuierungsmaßnahmen aufgehoben. Im Einsatz waren die Feuerwehr Kues, der Wehrleiter und das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, der örtliche Gasversorger, sowie die Polizei Bernkastel-Kues. Am Vormittag kam es bereits zu einem Einsatz der Feuerwehr Kues und der Polizei in der Innenstadt in Bernkastel. Dort kam es infolge eines technischen Defekts zu einem Wasserrohrbruch in einem Geschäftshaus. Die ausgetretenen Wassermassen führten zu erheblichen Sachschaden an dem Gebäude. Verletzt wurde im Rahmen der Einsätze niemand.

