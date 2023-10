Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.10.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Unfall mit zwei Verletzten

Aus bislang unbekannter Ursache kam am Mittwochmorgen eine Pkw-Lenkerin an der Auffahrt zur Otto-Konz-Brücke in Heilbronn von der Fahrbahn ab. Die 32-jährige BMW-Fahrerin befuhr die Neckartalstraße aus Richtung Lauffen, verlor in der Rechtskurve an der Abzweigung zur Karlsruher Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte unter anderem gegen eine dortige Lichtzeichenanlage. Die Fahrerin, sowie das auf dem Beifahrersitz mitfahrende Kind, wurden durch den Unfall verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Unfall mussten die Fahrstreifen teilweise komplett gesperrt werden. Am BMW entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell