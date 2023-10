Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.10.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Kabel aus Tiefgarage entwendet - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in den vergangenen zwei Wochen diverse Kabel aus dem Rohbau einer Tiefgarage in Künzelsau. Zwischen Freitag, dem 29. September und Montag, dem 16. Oktober stahlen der oder die Täter Zuleitungs- und Erdkabel im Wert von mehreren tausend Euro von der Baustelle. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Mulfingen: Weidezaungeräte gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine unbekannte Person in der vergangenen Woche drei Weidezaungeräte in Mulfingen entwendete. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden die Geräte auf den Gemarkungen Eberbach und Buchenbach gestohlen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der Weidezaungeräte machen? Hinweise nimmt der Polizeiposten Krautheim unter der Telefonnummer 06294 234 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell