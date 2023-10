Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.10.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach-Diedesheim: Farbschmierereien im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt - Zeugen gesucht

Unbekannte schmierten am Wochenende mit gelber Farbe Parolen und Symbole, die im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt stehen, auf das Pflaster am Diedesheimer Verkehrsübungsplatz. Die Schmierereien wurden am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr bei den Sitzgelegenheiten festgestellt. Wer hat im Tatzeitraum zwischen Donnerstagmittag, 12.30 Uhr, und Montagmorgen verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Täter oder der Täterin machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Neckarzimmern: Hochwertiges E-Bike gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte entwendeten am Wochenende ein hochwertiges E-Bike in Neckarzimmern. Der 29-jährige Besitzer des Bikes der Marke Cannondale Trail Neo 1 hatte dieses am Freitagmorgen gegen 10 Uhr unter einem Stelzenhaus in der Heilbronner Straße, mit einem Schloss gesichert, abgestellt. Um das Fahrrad zusätzlich zu sichern hatte der Eigentümer es ausserdem mit einer Kette an einem Kompressor befestigt. Trotzdem stellte er am Montagabend gegen 17.30 Uhr das Fehlen des E-Bikes und des Kompressors fest. Der entstandene Schaden wird auf über 5.000 Euro geschätzt. Zum Abtransport der beiden Gegenstände müssen der oder die Täter ein größeres Fahrzeug genutzt haben. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des E-Bikes und des Kompressors machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Schweinberg: Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Die Polizei Buchen sucht nach einer Straßenverkehrsgefährdung am Mittwochmorgen zwischen Weikerstetten und Schweinberg nach weiteren Geschädigten. Gegen 7.10 Uhr befuhr ein 53-Jähriger mit einem 3,5 Tonner die Bundesstraße 27 und überholte mit seinem Fahrzeug zwei Pkws. Hierbei fiel den Überholten bereits die rasante Fahrweise des Mannes auf. Im Einmündungsbereich der Abfahrt nach Schweinberg, in Fahrtrichtung Hardheim, überholte der 53-Jährige abermals ein vorausfahrendes Fahrzeug, trotz durchgezogener Linie. Hier musste ein bisher nicht bekannter Sattelzug-Lenker, sowie die zuvor überholten PKW-Fahrer ihre Fahrzeuge stark abbremsen um einen Unfall zu verhindern. Am Ortseingang Buchen konnte der Raser einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und sein Fahrzeug zum Revier Buchen verbracht. Nun sucht die Polizei den Fahrer oder die Fahrerin des Sattelzugs, welcher durch die Fahrweise des 53-Jährigen gefährdet wurde. Außerdem werden weitere Personen, die möglicherweise bereits zuvor gefährdet wurden, gesucht. Betroffene Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

