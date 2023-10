Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.10.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: Schmierereien im Zusammenhang mit Nahost-Konflikt

Unbekannte beschmierten am vergangenen Wochenende einen Kiosk am Weiherpark in Eppingen mit Parolen die im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt stehen. Am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr wurden die Schriftzüge an dem Gebäude am Altstadtring entdeckt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 400 Euro geschätzt. Wer hat am Wochenende verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Täter oder der Täterin machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Heilbronn: 14-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall in Heilbronn am Dienstagmorgen wurde ein 14-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Gegen 7.45 Uhr hielt eine 52-Jährige mit ihrem Opel an einer roten Ampel in der Max-Planck-Straße. Ihr 15-jähriger Beifahrer stieg vermutlich aus dem Auto aus ohne nach hinten zu schauen. Daher kollidierte der heranfahrende 14-Jährige mit seinem Fahrrad mit der geöffneten Beifahrertüre und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Opel und dem Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro.

