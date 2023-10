Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.10.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mudau-Reisenbacher Grund: Gebäudebrand - Eine verletzte Person

Bei einem Gebäudebrand im Reisenbacher Grund wurde am Dienstagmittag eine Person leicht verletzt. Gegen 12.10 Uhr wurde ein Dachstuhlbrand in der Straße "Im Grund" gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte kurz darauf ein 72-Jähriger am Brandobjekt angetroffen und in Sicherheit gebracht werden. Der Mann hatte zuvor versucht das Feuer, welches vermutlich durch einen Ofen verursacht wurde, selbstständig zu löschen und hatte sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war mit 63 Einsatzkräften und 23 Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Der Schaden an dem nun nicht mehr bewohnbaren Einfamilienhaus beläuft sich auf circa 250.000 Euro. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde eine Warnmeldung für die umliegende Bevölkerung herausgegeben.

