Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Kollision zwischen Pkw und E-Roller - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Koblenz (ots)

Am Dienstag, 26.09.23 kam es gegen 07.35 Uhr im Einmündungsbereich Waisenhausstraße und Beatusstraße zur Kollison zwischen einem Pkw und einem E-Roller. Der 14-jährige Rollerfahrer kam hierbei zu Fall. Der Pkw-Fahrer erkundigte sich bei dem Jungen nach dessen Zustand und bot an, ihm seine Personalien zu geben. Dies lehnte der Zweiradfahrer zunächst ab, da er dringend zur Schule musste. Im Nachhinein stellte er dann einen Schaden am Roller fest, außerdem erlitt er diverse Prellungen. Der beteiligte Pkw-Fahrer wird gebeten, sich mit der Polizei Koblenz uner 0261-103-0 in Verbindung zu setzen.

