Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mann hält den Verkehr an und leistet Widerstand

Kurtscheid (ots)

Am Freitag, den 08.09.2023 um 21:35 Uhr, meldeten Verkehrsteilnehmer eine männliche Person, die sich auf die Hochstraße in Kurtscheid gestellt habe und den Verkehr am Weiterfahren hindere. Bei der anschließenden Kontrolle der Person verweigerte der 25-jährige Mann aus der VG Rengsdorf-Waldbreitbach die Personalienfeststellung. In der Folge leistete er Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme und beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten. Dabei wurde ein eingesetzter Polizeibeamter leicht verletzt. Der Mann wurde in den polizeilichen Gewahrsam genommen.

