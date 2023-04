Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Dischingen - Brand in Dachstuhl

Am Montag entstand bei einem Brand in einem Wohnhaus in Dischingen Sachschaden..

Ulm (ots)

Kurz nach 20 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand im Keltenweg aus. In einem Wohnhaus brannte der Dachstuhl. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Durch den Rauch erlitt ein Bewohner leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten den 62-Jährigen in eine Klinik. Gegen 21.30 Uhr war das Feuer gelöscht. Der Dachstuhl brannte vollständig aus. Die Polizei Heidenheim nahm die Ermittlungen zu dem Brand auf. Ersten Erkenntnissen nach könnte ein Defekt an der Sauna ursächlich für den Brand sein. Die Höhe des Schadens an dem Gebäude ist bislang unklar.

