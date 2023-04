Ulm (ots) - Beim "Tag der offenen Tür" am 29. April 2023 gewähren die Feuerwehr Geislingen, die Polizei Geislingen und die Justiz Geislingen Einblicke in ihren Alltag. Die Hauptfeuerwache Geislingen lädt auch in diesem Jahr zum "Tag der offenen Tür" ein. Die Veranstaltung findet am Samstag, 29. April 2023, zwischen 11 Uhr und 17 Uhr statt. Das Polizeirevier Geislingen und das Amtsgericht Geislingen beteiligen sich ...

