POL-PDNR: Schlägerei auf offener Straße

Linz am Rhein (ots) - Taschendiebstahl Am Freitagmittag, gegen 11:45 Uhr, wurde einer Kundin im Lidl Markt in Unkel das Portemonnaie aus der Handtasche entwendet. Die Tasche hatte sie zuvor in den Einkaufswagen gelegt. In der Geldbörde befanden sich Personalausweis, EC Karte, Krankenkarte und Bargeld. Ladendiebstahl Am Freitagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, kam es zu ...

mehr