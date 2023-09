Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizei Linz vom 08.09.2023 bis 10.09.2023

Linz am Rhein (ots)

Taschendiebstahl

Am Freitagmittag, gegen 11:45 Uhr, wurde einer Kundin im Lidl Markt in Unkel das Portemonnaie aus der Handtasche entwendet. Die Tasche hatte sie zuvor in den Einkaufswagen gelegt. In der Geldbörde befanden sich Personalausweis, EC Karte, Krankenkarte und Bargeld.

Ladendiebstahl

Am Freitagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, kam es zu einem Ladendiebstahl im Vorteil Center in Unkel durch eine weibliche und eine männliche Person. Bei Eintreffen der Polizei vor Ort war die männliche Person bereits geflüchtet und laut Zeugenaussagen in einen Linienbus eingestiegen. Nach umfangreichen Ermittlungen und Sichtung des Videomaterials konnten beide Personen zweifelsfrei identifiziert werden. Zum Stehlgut konnten bei der Anzeigenaufnahme noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Schlägereien auf dem Linzer Weinfest

Am Samstagmorgen, gegen 03:30 Uhr, wurde die PI Linz zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen auf dem Linzer Weinfest gerufen. Ein 36-jähriger Besucher des Weinfestes hatte sich mit einer Besucherin unterhalten, worauf sich ein junger Mann dazwischengedrängte. Nach einem verbalen Disput sei der Geschädigte dann unvermittelt ins Gesicht geschlagen worden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden die eingesetzten Beamten von einem Bekannten des Geschädigten beleidigt. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Auch am Sonntagmorgen, gegen 02:00 Uhr, kam es nach Beendigung der Musikdarbietung auf dem Linzer Weinfest zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen. Im Bereich der Rheinstraße trafen unterschiedliche, teils erheblich alkoholisierte Personengruppen aufeinander. Es kam zunehmend zu Anfeindungen und Provokationen seitens der Beteiligten. Sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen gingen verbal als auch körperlich aufeinander los. Die Situation war für die eingesetzten Beamten äußerst unübersichtlich, zumal es immer wieder zu unvorhersehbaren Solidarisierungseffekten kam und sich entsprechende Aufeinandertreffen in den Seitengassen zutrugen. Die Lage konnte mit der Zeit nur durch die ständige Präsenz der eingesetzten Kräfte sowie hinzugerufener Unterstützungskräfte beruhigt werden. Bei den Haupttätern handelt es sich um ein fünfköpfige, polizeibekannte Personengruppe im Alter von 27 bis 40 Jahren. Die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Tatumstände dauern noch an. Auch kam es am Sonntagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 40-jährigen Geschädigten und seiner Ex-Freundin auf dem Linzer Weinfest. Nach verbalen Streitigkeiten ging die Ex-Freundin auf den Geschädigten los und schlug auf diesen ein. Nach der Anzeigenaufnahme wurde ihr ein Platzverweis erteilt.

Randalierer in Rheinbrohl

Am Samstagabend, gegen 21:35 Uhr, randalierte ein alkoholisierter 32-jähriger Mann vor einer Gaststätte in Rheinbrohl, da ihm der Zutritt verwehrt wurde. Da er mehreren Platzverweisen der eingesetzten Beamten nicht nachkam, wurde er dem Gewahrsam der Polizei Linz zugeführt. Nachdem er sich wieder beruhigt hatte, wurde er an seine Lebensgefährtin übergeben.

Sachbeschädigung an PKW

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein VW Multivan in Vettelschoß beschädigt. Das Fahrzeug war im Hofbereich eines Anwesens im Ober-Willscheider Weg geparkt. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Heckscheibe sowie die Heckklappe. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 EUR.

Täterhinweise erbittet die Polizei Linz unter der Rufnummer 02644-9430.

