POL-KLE: Kreis Kleve - Geschwindigkeitskontrollen der Polizei im Kreis Kleve

Emmerich am Rhein-Vrasselt (ots) - Am Dienstag (04. April 2023) kam es zwischen 07:00 Uhr und 17:15 Uhr auf dem Parkplatz "Dorfplatz" an der Straße "Dreikönige" in Emmerich, zu einer Unfallflucht. Der 38-jährige Halter eines blauen Ford S-Max hatte seinen Wagen an der genannten Adresse abgestellt gehabt und fuhr anschließend mit dem Wagen zu einer anderen Adresse. Dort stellte der Mann die Beschädigungen an der ...

