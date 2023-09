Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der PI Neuwied für das Wochenende 08.09.-10.09.2023

Gef. Körperverletzung

Am Freitag 08.09. kam es am Nachmittag im Bereich des Schloss Engers zu einer gemeinschaftlichen Körperverletzung zum Nachteil zweier Männer. Diese wurden aufgrund ihrer geschlechtlichen Orientierung von einer Gruppe Jugendlicher zunächst beleidigt und letztlich auch körperlich angegangen. Entsprechende Hinweise die Tatverdächtigen betreffend werden an die PI Neuwied erbeten.

Pferde auf Erkundungstour durch Oberbieber

Am Samstag Morgen gegen 05.40h begab sich eine Gruppe von ca. 11 Pferden auf einen ausgiebigen Spaziergang durch die Ortslage Oberbieber. Da der Exkurs seitens des verantwortliche Reiterhofes frühzeitig bemerkt wurde, konnten die Tiere zeitnah wieder in heimische Gefilde verbracht werden. Auch wenn einige brenzlige Verkehrssituationen entstanden waren, blieben Schäden glücklicherweise aus.

Klassischer Fall von Selbstüberschätzung

In der Nacht zum Sonntag gegen 00.15h wurde ein in auffälliger Weise geführter PKW auf der B42 einer Kontrolle unterzogen. Nach öffnen des Fenster drang merklicher Alkoholgeruch aus dem PKW, weiter schienen die sprachlichen Fähigkeiten des Fahrers eingeschränkt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille, was zum vorläufigen Entzug der Fahrerlaubnis führte. Da der PKW verkehrsbehindernd abgestellt war, musste dieser kostenpflichtig weggeschleppt werden.

Fehlende Einsicht endet im Gewahrsam

Durch den Pförtner eines Wohnheims in Leutesdorf wurde ein Bewohner gemeldet, welcher aufgrund seiner übermäßigen Alkoholisierung das Heim nicht betreten dürfe. Dieser randalierte anschließend vor dem Eingang. Durch die Beamten wurde ihm ein Platzverweis erteilt, was dieser wiederum mit Beleidigungen quittierte. Als dieser dann kurze Zeit wieder am Heim erschien, wurde der Platzverweis mittels Ingewahrsamnahme durchgesetzt. Auf dem Weg zur Dienststelle ließ der Beschuldigte seiner verbalen Phantasie freien lauf und leistete zudem Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme. Er wird sich nun wegen entsprechenden Straftaten verantworten müssen.

Verkehrsunfälle

In genannten Zeitraum ereigneten sich im Dienstgebiet 16 Verkehrsunfälle. Verletzt wurde hierbei zum Glück niemand, es blieb in allen Fällen bei Sachschäden. In vier Fällen entfernte sich die Unfallverursacher von der Örtlichkeit ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Einer der beschädigten PKW befand sich in der Zeit 08.09. 02.00h bis 09.09.2023 13.10h in der Konrad-Adenauer-Straße geparkt. Als der Halter zum Fahrzeug zurückkehrte stellte einen frischen Streifschaden vorne links. Wer Hinweise hierzu geben kann, meldet sich bitte bei der PI Neuwied

