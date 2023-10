Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.10.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Külsheim: Einbruch in Einfamilienhaus - Wer hat etwas gesehen?

Vermutlich zwei Unbekannte verschafften sich am Samstag gegen 19.40 Uhr unbefugt Zutritt zu einem Haus im Hohenloher Weg in Külsheim. Im Inneren wurden nahezu sämtliche Zimmer mit den darin befindlichen Schränken durchsucht. Zudem wurde ein Tresor gewaltsam geöffnet und das darin befindlichen Bargeld entwendet. Die Täter wurden bei der Tatausführung durch eine am Haus angebrachte Videokamera gefilmt. Sie können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- schlanke Statur - kurze, vermutlich dunkle, Haare - schwarze Jacke - bläuliche, evtl. Jeanshose - schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle - trug eine gräuliche Herrenhandtasche und Handschuhe

Täter 2:

- schlanke Statur - gräuliches Kapuzenoberteil mit ärmelloser Weste - trug einen bläulichen Rucksack

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Boxberg: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Dienstag gegen 6 Uhr befuhr ein BMW-Fahrer die Bundesstraße 292 von Sachsenflur in Richtung Schweigern. Circa 200 Meter vor dem Ortseingang von Schweigern kam ihm ein Pkw entgegen, welcher zu weit in der Fahrbahnmitte fuhr. Es kam daraufhin zum Kontakt der jeweiligen Außenspiegel. Der unbekannte Pkw-Lenker setzte seine Fahrt in Richtung Sachsenflur fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden am BMW beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zum bislang unbekannten Lenker des unfallbeteiligten Pkws machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 08341 810 zu melden.

Lauda-Königshofen/B290: Unfall zwischen zwei Lkw - Zeugen gesucht

Nach einem Unfall zwischen zwei Lkw am Dienstagmorgen zwischen Könighofen und Lauda, sucht die Polizei Zeugen. Ein 60-Jähriger fuhr gegen 6 Uhr mit seinem Lkw auf der Bundesstraße 290 in Richtung Lauda, als ihm in einer Kurve kurz nach der Abzweigung Marbach ein weiterer Lkw entgegenkam, welcher vermutlich zu weit in der Fahrbahnmitte fuhr. Es kam daraufhin zur Kollision der beiden Aussenspiegel. Durch herabfallende Fahrzeugteile wurde der Audi A4 eines 33-Jährigen getroffen, welcher hinter dem 60-jährigen fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 1.200 Euro. Der unbekannte Lkw-Fahrer setze seine Fahrt in Richtung Königshofen fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeuge, die Hinweise zu diesem Lkw oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Weikersheim: Mauer gerammt und weggefahren

Am vergangenen Montag, in der Zeit zwischen 12 Uhr und 20 Uhr, beschädigte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug eine Mauer in Weikersheim. Der Fahrzeuglenker kam aus unbekannter Ursache in der Turmstraße in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei die dort befindliche Mauer. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell