Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230719.2 Schwentinental: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Schwentinental (ots)

An den vergangenen beiden Wochenenden kam es im Schwentinentaler Ortsteil Klausdorf zu verschiedenen Sachbeschädigungen. Die Polizei leitete Ermittlungen ein und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Sowohl am 06. Juli wie auch in den Zeiträumen vom 07. auf den 08. und vom 15. bis 17 Juli kam es am Ende der Bachstraße in Höhe des Beginns des dortigen Wanderwegs zu Beschädigungen von Bauzäunen und dazugehörigen Leuchten. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Zeugen berichteten, dass sich im Bereich des dortigen Holzunterstandes häufiger eine Personengruppe aufgehalten habe. Ob diese für die Sachbeschädigungen in Frage kommt, kann nicht gesagt werden.

Die Polizei Schwentinental sucht nun weitere Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den Personen machen können oder weitere Sachbeschädigungen bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04307 / 82 360 entgegen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell