Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizei sucht jugendliche "Hilfspolizisten"

Ebersbach (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach bietet auch 2024 Schülern und Schülerinnen einen Praktikumsplatz an. Seit dem Sommer sind schon zahlreiche Bewerbungen bei uns eingegangen. Bis zum 15. Dezember 2023 haben jeder Interessent und jede Interessentin noch Zeit, sich um einen Praktikumsplatz bei uns zu bewerben.

Wir planen zwei Schülerpraktika von jeweils möglichst zwei Wochen Dauer. Die Praktikumstermine stehen noch nicht fest. Darüber entscheidet die Bewerbersituation mit den durch die Schulen vorgegebenen Praktikumszeiträumen und die Einsatzsituation im Grenzgebiet. Wir bieten einen Einblick in unseren Berufsalltag an der Grenze, am Dresdner Flughafen und im Bahnbereich. Außerdem sind Besuche bei unserer Hubschrauberstaffel, unseren Zivilfahndern und einer Reiterstaffel geplant. Ferner darf sich jeder mal als Kriminaltechniker in der Tatortarbeit versuchen und am Sporttest teilnehmen, der für eine Einstellung absolviert werden muss. Unsere Einstellungsberater erklären die Voraussetzungen, die man als Oberschüler oder Abiturient für eine Einstellung als Bundespolizist mitbringen muss und zeigen berufliche Verwendungsmöglichkeiten auf.

Interessenten und Interessentinnen können sich bei uns unter 03586 / 76020 über die Bewerbungsmodalitäten erkundigen und müssen sich nach einer Vorauswahl einem kurzen Bewerbungsgespräch stellen.

