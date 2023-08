Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: VU-Flucht PKW gg Radfahrer

Reichelsheim (ots)

Am 28.08.23 gg. 21 h kam es in 64385 Reichelsheim, Neuhausstraße zu einem Unfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde, als dieser nach einer Berührung mit einem rückwärts fahrenden PKW zu Fall kam. Der Fahrer des silberfarbenen PKW, entfernte sich nach einem kurzen Gespräch mit dem Radfahrer von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem unfallflüchtigen KFZ bzw. dessen Fahrer geben kann, ist hiermit aufgefordert, sich bei der Polizei in Erbach unter 06062/9530 zu melden. Haa. POK, Pst Höchst (GSP)

