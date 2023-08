Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach-Erlenbach: Fahrzeug zerkratzt

Polizei sucht Zeugen

Erbach-Erlenbach (ots)

Ein weißer Ford, der auf dem Parkplatz "Ruheforst" abgestellt war, geriet nach derzeitigem Kenntnisstand am Dienstagabend (29.8.) zwischen 20 und 20.45 Uhr in das Visier unbekannter Vandalen. Diese machten sich an dem Wagen zu schaffen und verursachten nach jetzigem Stand einen Schaden von circa 2000 Euro.

Den Ermittlungen zufolge hielt sich eine Frau, die einen Trolley bei sich hatte, zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz auf. Sie wird als circa 50 bis 60 Jahre alt, mit dunkelblonden längeren Haaren und leicht adipöser Figur beschrieben. Sie soll laut Aussagen einen verwirrten Eindruck gemacht haben. Ob ein Zusammenhang mit der Sachbeschädigung besteht, ist bislang noch unklar.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06062 / 953-0 beim Kommissariat 41 der Polizei in Erbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell