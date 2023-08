Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Geparktes Auto nach Beute durchwühlt

Täter entwenden elektronische Geräte und Werkzeug

Darmstadt (ots)

Elektronische Geräte und Werkzeug haben Kriminelle zwischen Dienstag (29.8.) und Mittwochmorgen (30.8.) aus einem in der Karlstraße geparkten Auto entwendet. Der Schaden wird derzeit auf rund 8000 Euro geschätzt. Wie die Täter in das Auto gelangen konnten, ist derzeit noch unklar. Die Darmstädter Kripo hat den Fall übernommen und die Ermittlungen eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

