LPI-J: Gärten aufgebrochen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Mittwochnachmittag machte eine Frau in Eisenberg in der Straße "Großer Brühl" eine besorgniserregende Feststellung, welche sie veranlasste, die Polizei zu rufen. Am Erdgeschossfenster eines leerstehenden Hauses hatten sich Unmengen von Fliegen angesammelt, so dass sich die Frau Sorgen machte, dass dort etwas passiert sei. Da es den Polizeibeamten nicht gelang, einen Blick ins Gebäudeinnere zu werfen, wurde die Feuerwehr ...

mehr