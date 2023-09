Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeug angegriffen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Unbekannte zerkratzten in der Nacht zum Mittwoch ein Fahrzeug, welches im Bereich Marktpforte abgestellt war. Außerdem wurde der PKW mit Fäkalien beschmiert. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Zeugen werden gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 036428 64-0 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0240067/2023, entgegen.

