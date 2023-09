LPI-J: Feuer auf Baustelle

Jena (ots) - Am Mittwochfrüh wurde bekannt, dass an der Haltestelle Jenertal ein Fahrrad und ein Rucksack liegen sollen und keine Personen in der Nähe seien. Die zum Einsatz gekommenen Polizeibeamten konnten feststellen, dass das Fahrrad angeschlossen war. Der Rucksack hingegen wurde als Fundsache sichergestellt. Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizei Jena zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 ...

