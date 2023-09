LPI-J: Rucksack aufgefunden

Weimar (ots) - Eine 30jährige Frau beendete am Mittwochmittag ihre Beziehung mit einem 35jährigen Mann, der damit so gar nicht einverstanden war. Als er die Wohnung der Frau in Weimar-Nord verlassen sollte, forderte er ein Gespräch ein und ließ sich davon auch nicht abbringen. Als die Frau mit der Polizei drohte und dafür ihr Handy in die Hand nahm, verlor der Ex-Lebensgefährte die Kontrolle. Er riss der Frau das Handy aus der Hand und verletzte sie dabei leicht am ...

