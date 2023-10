BPOLI EBB: 13 Migranten und Schleuser aufgegriffen

Bautzen (ots) - 03.10.2023 / 00:50 Uhr / Bautzen 04.10.2023 / 01:55 Uhr / Bautzen Die Bundespolizei hat in den vergangenen zwei Tagen in Bautzen zwei Ukrainer festgenommen, die zusammen neun Türken kurdischer Abstammung und einen Syrer eingeschleust haben. Am 3. Oktober 2023 kontrollierten Bundespolizisten nach Hinweis eines Bürgers um 00:50 Uhr fünf Personen nahe des Marktkauf Supermarktes in Bautzen. Bei ihnen ...

mehr