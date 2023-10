Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zwei ukrainische Schleuser festgenommen

Bautzen (ots)

03.10.2023 / 00:50 Uhr / Bautzen

04.10.2023 / 01:55 Uhr / Bautzen

Die Bundespolizei hat in den vergangenen zwei Tagen in Bautzen zwei Ukrainer festgenommen, die zusammen neun Türken kurdischer Abstammung und einen Syrer eingeschleust haben.

Am 3. Oktober 2023 kontrollierten Bundespolizisten nach Hinweis eines Bürgers um 00:50 Uhr fünf Personen nahe des Marktkauf Supermarktes in Bautzen. Bei ihnen handelte es sich um einen 40-jährigen Syrer, um eine 34 Jahre alte Türkin, um zwei 4- und 9-jährige türkische Jungen sowie ein 11-jähriges türkisches Mädchen. Sie hatten keine gültigen Dokumente für den legalen Aufenthalt dabei. Laut Angaben einer hinzugeeilten Streife des Polizeireviers Bautzen, hatte diese vor einigen Minuten ein verdächtiges polnisches Taxi kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass dieses die fünf Migranten nach Deutschland gebracht und hier abgesetzt hatte. Der Taxifahrer konnte durch weitere Einsatzkräfte um 03:00 Uhr auf der Autobahn 4 bei Kodersdorf gestellt und festgenommen werden. Bei dem Mann handelt es sich um einen in Deutschland lebenden 31-jährigen Ukrainer. Bei dem Taxi handelt es sich um einen Toyota Prius und wurde sichergestellt. Der Ukrainer wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Am 4. Oktober 2023 stoppten Zivilfahnder der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen in der Bautzener Innenstadt um 01:55 Uhr einen 38-jährigen Ukrainer, der mit einem Ford Focus drei Türken im Alter zwischen 21 und 26 Jahren sowie eine 18-jährige Türkin mit ihrer einjährigen Tochter nach Deutschland geschleust hatte. Die Migranten hatte keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente dabei und in Gewahrsam genommen. Der Schleuser wurde vorläufig festgenommen. Auch er lebt in Deutschland und wurde inzwischen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die beiden Ukrainer müssen sich wegen des Einschleusens von Ausländern unter lebensbedrohlichen Umständen verantworten. Die 10 Migranten äußerten ein Schutzersuchen und wurden an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

