Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zeugenaufruf: Schleuser flüchtet mit VW Touareg rücksichtslos über die B6 und BAB 4

Kubschütz, Görlitz (ots)

04.10.2023 / 11:00 Uhr / Kubschütz

04.10.2023 / 12:25 Uhr / Görlitz

Ein 32-jähriger Georgier hat am 4. Oktober 2023 in Kubschütz 10 Migranten abgesetzt und ist mit dem Schleuserfahrzeug vor Polizeistreifen geflüchtet. An der BAB4-Anschlussstelle Görlitz konnte er gestellt werden und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Laut Bürgerhinweis hat ein schwarzer VW Touareg mit polnischer Zulassung am Vormittag an der Bundesstraße 6 in Kubschütz mehrere Personen abgesetzt, bei denen es sich um Migranten handeln könnte. Die Bundespolizei hat daraufhin um 11:00 Uhr zwei 19 und 25 Jahre alte Türken aufgegriffen, die keine Grenzübertrittsdokumente besitzen. Aufgrund der Angaben des Zeugen zum Schleuserfahrzeug konnte dieses zeitgleich durch Einsatzkräfte von Bundes- und Landespolizei in Löbau gesichtet werden. Diese verfolgten den nun flüchtenden Touaregfahrer auf der B 6 bis Markersdorf. Hier stellte er das während seiner Flucht an der Front beschädigte Fahrzeug ab und floh zu Fuß weiter. Er wurde hier durch vier weitere Georgier mit einem Ford Focus abgeholt und wollte weiter nach Polen flüchten. Die Bundespolizei konnte aber das Fahrzeug auf der Autobahn 4 bei Görlitz stoppen und den Mann festnehmen. Den Ermittlungen zufolge hatte eine Zollstreife bereits vor dem Absetzen der Personen in Kubschütz versucht, das Fahrzeug kurz nach der Einreise aus Polen auf der BAB 4 zu kontrollieren. Der Fahrer konnte aber zunächst durch seine rücksichtslose Fahrweise über den Standstreifen in Richtung Bautzen entkommen. Er besitzt keinen Führerschein und hat während seiner gesamten Flucht andere Verkehrsteilnehmer gefährdet sowie Vorfahrtsregeln und rote Ampeln missachtet.

Der Mann muss sich nun wegen des Einschleusens von Ausländern unter lebensbedrohlichen Umständen, wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, wegen eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens sowie wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Rolle der vier Abholer mit dem Ford Focus im Alter zwischen 22 und 36 ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Landespolizei hat die verkehrsrechtlichen Ermittlungen übernommen. Sie und die Bundespolizeiinspektion Ebersbach bitten die Bevölkerung um Hinweise zum Absetzen der Migranten in Kubschütz und einem eventuellen Verkehrsunfall, in dessen Verlauf der VW Touareg an der Front recht stark beschädigt wurde: 03586 / 76020.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell