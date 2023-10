Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.10.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Bad Wimpfen: Seniorin bestohlen - Zeugen gesucht

Unter dem Vorwand ein Verwandter der Familie zu sein, verschaffte sich ein bislang unbekannter Mann Zutritt zur Wohnung einer 87-jährigen Bad Wimpfenerin. Der Mann, der die Wohnung der Frau gegen 15.30 Uhr betrat, entwendete während seines Aufenthalts unter anderem einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag. Nach etwa einer halben Stunden verließ er die Wohnung wieder.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Etwa 1,75 Meter groß - Blaue Jacke und dunkle Hose - Schwarze, kurze Haare

Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Wimpfen unter der Telefonnummer 07063 93340 entgegen.

Heilbronn/B293: Unfall auf regennasser Fahrbahn

Drei leicht Verletzte sind das Ergebnis eines Unfalls, welcher sich am Mittwoch, um 21 Uhr, in Heilbronn ereignete. Eine 20-jährige befuhr mit ihrem Renault Twingo die Bundesstraße 293 aus Richtung Böckingen. An der Abfahrt Richtung Otto-Konz-Brücke/Karlsruher Straße verlor sie, vermutlich aufgrund regennasser Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit, in der langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte sie frontal gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurden sowohl die Fahrerin, als auch ihre beiden Mitfahrer leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Ittlingen: Betrunkener verliert Kontrolle über sein Fahrzeug und fährt gegen Hoftor

Vermutlich aufgrund vorangegangen Alkoholkonsums verlor am Mittwoch ein 59-Jähriger in Ittlingen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen ein Hoftor. Der Mann befuhr gegen 13.50 Uhr die Grüner-Hof-Straße, kam nach rechts gegen einen Bordstein und schleuderte im Anschluss nach links gegen ein das Tor. Während der Unfallaufnahme konnten durch die Polizeibeamten neben starkem Alkoholgeruch auch deutliche Ausfallerscheinungen beim Fahrer wahrgenommen werden. Er musste die Beamten deshalb zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Der Gesamtschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.

Heilbronn: Garage in Vollbrand

Am Mittwoch gegen 10.40 Uhr geriet eine Garage in der Heilbronner Stolzestraße aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Durch die Feuerwehr Heilbronn konnte das Feuer zügig gelöscht und so ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Haus verhindert werden. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Bad-Friedrichshall/Jagstfeld: Jugendliche an Bahnhof bedroht

Am Jagstfelder Bahnhof wurden am Mittwochabend drei Jugendliche von einer weiteren dreiköpfigen Jungengruppe zunächst bedroht und dann zur Herausgabe von Gegenständen gezwungen. Gegen 20.30 Uhr hielten sich zwei Mädchen und ein Junge an den Gleisen 10-11 auf, als die von einer weiteren Gruppe von Jugendlichen gefragt wurden, ob sie Drogen dabei hätten. Die Gruppe bestand ebenfalls aus einer männlichen und zwei weiblichen Personen. Als der Besitz von Drogen verneint wurde, zog der männliche Jugendliche ein Pfefferspray und forderte die Herausgabe von Geld und weiteren Wertgegenständen. Es wurden daraufhin Alkoholika und eine Musikbox übergeben. Die Täter zeigten sich hiermit zufrieden und ließen von den Jugendlichen ab. Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter und den beiden Täterinnen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07141 1044444 zu melden.

Erlenbach: Unfall verursacht und geflüchtet - Wer hat etwas gesehen?

Vermutlich beim rückwärts Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag einen BMW X5 in Erlenbach. Das Fahrzeug war in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 14.50 Uhr auf dem oberen Deck eines Parkhauses in der Werner-Heisenberg-Straße geparkt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Heilbronn: Erfolgreiche Großkontrolle der Polizei

Eine groß angelegte Verkehrskontrolle der Polizei wurde am Mittwoch in Heilbronn durchgeführt. Das Hauptaugenmerk lag hierbei bei der Prüfung der Verkehrstüchtigkeit. Bei der Kontrollaktion, welche im Zeitraum von 15 Uhr bis 22 Uhr in der Georg-Vogel-Straße durchgeführt wurde, konnten zahlreiche Verstöße und Straftaten festgestellt werden. Unter anderem wurden bei 14 Fahrerinnen und Fahrern Blutentnahmen durchgeführt, da sie im Verdacht standen, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilgenommen zu haben. Drei Fahrzeuglenker waren zudem unterwegs, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Mehreren Verkehrsteilnehmern musste die Weiterfahrt untersagt werden, da ihre Fahrzeuge gravierende technische Mängel vorwiesen, welche die Verkehrssicherheit gefährdeten. Des Weiteren wurden vier Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, ein Verstoß gegen das Waffengesetz und 19 weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten im Rahmen der Kontrolle geahndet.

