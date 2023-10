Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.10.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Angebliche Heilerinnen ergaunern Schmuck und Geld

Eine 69-Jährige wurde am Mittwoch Opfer zweier Betrügerinnen, welche sich als angeblicher Heilerinnen ausgaben und so Bargeld und Schmuck im Wert von circa 1.350 Euro ergaunerten. Zunächst wurde die Frau gegen 10 Uhr an der Bushaltestelle Kraichgauplatz in Böckingen von zwei ihr unbekannten Frauen in ein Gespräch verwickelt. Es gelang ihnen die 69-Jährige davon zu überzeugen, dass ihr nahe Angehörige bald versterben würden. Um dies zu verhindern, boten die beiden Damen ihre Hilfe an. Für die Inanspruchnahme dieser "Hilfe" händigte die Frau den beiden Damen Schmuck und Bargeld in Höhe von insgesamt etwa 1.350 Euro aus. Die beiden angeblichen Heilerinnen werden wie folgt beschrieben: Täterin 1: - dunkle Haare - circa 1,70 Meter groß - schlanke Statur - schwarzer Rock, schwarze Jacke, blaue Handtasche - vermutlich Ukrainerin

Täterin 2:

- dunkle Haare - circa 1,62 Meter groß - mollige Statur - dunkle Jeans, dunkle Jacke, dunkle Handtasche - sprach nur russisch Zeugen, die Hinweise zu den beiden Täterinnen geben könne, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Heilbronn: Betrunkener verursacht Verkehrsunfall

Knapp drei Promille konnte ein 36-jähriger vorweisen, der am Donnerstag in Heilbronn einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Der Mann befuhr die Wollhausstraße und wollte nach links in die Oststraße abbiegen. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fahrer eines Opel Corsa. Da während der Unfallaufnahme starker Alkoholgeruch bei demFahrer wahrgenommen werden konnte, wurde eine Atemalkoholmessung durchgeführt. Diese zeigte einen Wert von 2,8 Promille an. Der 36-jährige musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 10.000 Euro. Der Fahrer muss mit einem Führerscheinentzug und einer Geldstrafe rechnen.

Heilbronn: Mit dem Auto über einen Fuß gefahren und abgehauen

Leichte Verletzungen trug eine 40-Jährige davon, nachdem ihr am Donnerstag, gegen 7.30 Uhr eine bislang unbekannte Pkw-Lenkerin in Heilbronn-Biberach über den Fuß gefahren war. Die Frau lief aus der Rappengasse in Richtung Finkenbergstraße und wollte diese überqueren. Hier sei ihr ein weißer Audi, welcher aus Richtung Bad Wimpfen kam, über den Fuß gefahren. Am Steuer soll eine Frau gesessen haben. Diese habe unbeirrt ihre Fahrt fortgesetzt. Die 40-Jährige trug leichte Verletzungen davon, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Hinweise zu der bislang unbekannten Unfallverursacherin nimmt das Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Heilbronn: Einbruch in Wohnung

Bislang unbekannter Täter oder Täterin verschaffte sich am Donnerstag auf unbekannte Weise Zutritt in eine Wohnung in Heilbronn-Neckargartach. Aus der Wohnung, die sich in einem Mehrfamilienhaus im Fleischbeil befindet, wurde im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 16.45 Uhr Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Bereich entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder der Täterin machen könne, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Heilbronn: Verkehrsunfall zwischen Rettungswagen und Pkw

Ein Unfall mit hohem Sachschaden ist das Ergebnis eines Unfalls, welcher sich am Donnerstag um 11.50 Uhr in Heilbronn-Neckargartach ereignete. Ein Rettungswagen befuhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Obereisesheimer Straße von Neckargartach kommend und bog bei roter Ampel in die Brückenstraße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer Pkw-Lenkerin. Diese wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell