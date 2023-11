Polizei Eschwege

POL-ESW: >>Stadt Sontra wird Teilnehmer im KOMPASS-Sicherheitsprogramm des Landes Hessen; Polizeipräsident Konrad Stelzenbach überreicht Starter-Set an Bürgermeister Thomas Eckhardt

Bild-Infos

Download

Eschwege (ots)

Polizeidirektion Werra-Meißner

Am 30. Oktober kamen Vertreter von Kommunalpolitik und Polizei im kleinen Rathaussaal in Sontra zusammen, um der offiziellen Aufnahme der Stadt Sontra in das KOMPASS-Sicherheitsprogramm des Landes Hessen beizuwohnen. Aus diesem Anlass war der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Nordhessen, Konrad Stelzenbach, zu Gast um dem Bürgermeister der Stadt Sontra zur Begrüßung in dem Programm ein sogenanntes "KOMPASS-Starter-Set" zu überreichen.

>>Stadt Sontra ist 4. KOMPASS-Kommune im Werra-Meißner-Kreis

Zu Beginn der kleinen Feierstunde ergriff Bürgermeister Thomas Eckhardt das Wort und ließ seiner Begrüßung einen Abriss der Beweggründe folgen, welche die Stadt Sontra letztlich dazu bewogen haben, die Aufnahme in das KOMPASS-Programm anzustreben. Vor immer wieder neuen vielfältigen gesellschaftlichen Herausforderungen stehend, möchte man sich seitens der Kommune in punkto Sicherheit mit der Polizei nun verstärkt auf den Weg machen, dieses Thema und insbesondere auch das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung in den Fokus zu rücken. Ziel sei es, gemeinsam an dem unterschiedlich ausgeprägten Sicherheitsgefühl zu arbeiten und dieses weiter zu verbessern. Beigetragen zu dem Entschluss an KOMPASS teilzunehmen habe nicht zuletzt auch ein Erfahrungsaustausch mit den kommunalen Mitarbeitern und Initiatoren der "KOMPASSregion-Hoher Meißner". Bereits im Jahr 2021 hatten sich die Kommunen Hessisch Lichtenau, Waldkappel und Großalmerode gemeinschaftlich als KOMPASSregion auf den Weg gemacht und waren als erste Kommunen im Werra-Meißner-Kreis in das Sicherheitsprogramm des Landes Hessen gestartet. Mit der Stadt Sontra folgt nun die 4. Kommune im Werra-Meißner-Kreis, die in das Sicherheitsprogramm aufgenommen wird.

>>Was ist KOMPASS?

KOMPASS (KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel) ist ein Angebot des Hessischen Innenministeriums an die Städte und Gemeinden in Hessen und zielt auf eine nachhaltig ausgerichtete Verzahnung und noch engere Zusammenarbeit zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Polizei und Kommune ab. Die Polizei Hessen bietet an, gemeinsam mit den Kommunen und den Bürgerinnen und Bürgern, die spezifischen kommunalen Sicherheitsbedürfnisse, also auch die Sorgen und Ängste der Bevölkerung zu erheben, zu analysieren und gemeinsam ein passgenaues Lösungsangebot zu entwickeln.

Im Dezember 2017 mit den KOMPASS-Modellkommunen in Hanau, Bad Homburg, Schwalbach am Taunus und Maintal gestartet, haben sich mittlerweile viele weitere Städte und Gemeinden in Hessen allein oder im Verbund dem Sicherheitsprogramm angeschlossen um gemeinschaftlich mehr für ihre Sicherheit zu tun, sich besser zu vernetzen und in der Folge auch Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit umzusetzen.

>>Polizeipräsident Stelzenbach überreicht KOMPASS-Starter-Set

Nach seiner Begrüßungsrede übergab Thomas Eckhardt das Wort an Konrad Stelzenbach. Der Polizeipräsident von Nordhessen blickte auf die Anfänge des Programms zurück, welches sich mittlerweile etabliert und als Erfolgsmodell für viele Kommunen herausgestellt habe. Stelzenbach zeigte sich erfreut darüber, dass neben der "KOMPASSregion-Hoher Meißner" nun eine weitere Kommune im Werra-Meißner-Kreis dem Programm beitritt. Stelzenbach ging anschließend auch darauf ein, dass die Stadt Sontra bereits einige Maßnahmen und Projekte im Präventionsbereich durchführt, durch den KOMPASS-Prozess nun aber insbesondere auch die Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit erhalten darzustellen, wo in der Kommune sonst noch der "Schuh drückt". Dadurch eröffnen sich erfahrungsgemäß dann weitere Ansatzpunkte für die Optimierung von Sicherheitsbedürfnissen in der Bevölkerung. Und diese Sicherheitsbedürfnisse, so machte Stelzenbach weiter deutlich, ließen sich eben nicht allein aus Kriminalitätsstatistiken ableiten, dem Hellfeld von erfassten Straftaten. Durch die Bürgerbefragung soll eben insbesondere auch das Dunkelfeld weiter erforscht werden um festzustellen, welche Umstände dazu führen, dass sich Bewohner möglicherweise unwohl oder unsicher fühlen. Daran gilt es dann in der Folge zu arbeiten.

Im Anschluss an seine Rede überreichte Konrad Stelzenbach das KOMPASS-Starter-Set an Thomas Eckhardt, u.a. mit einem Schild für das Rathaus, welches die Teilnahme der Stadt Sontra an dem Sicherheitsprogramm auch nach außen hin für jeden sichtbar dokumentieren soll. Daran anschließend bestand für die Gäste noch die Gelegenheit, bei einem kleinen Imbiss miteinander ins Gespräch zu kommen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell