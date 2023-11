Polizei Eschwege

POL-ESW: Trickdiebstahl aus Wohnung; zwei Seniorinnen von Unbekannten beklaut

Eschwege (ots)

In Eschwege und Witzenhausen sind zu Beginn der Woche zwei Vorfälle angezeigt worden, wo sich Diebe unter einem Vorwand Zutritt in fremde Wohnungen verschaffen und anschließend Bargeld stehlen konnten.

>> "Messerschleifer" beklaut Seniorin

Bereits am vergangenen Samstag ist eine 82-jährige Dame in einem Mehrfamilienhaus in der Pestalozzistraße in Eschwege Opfer eines Diebstahls geworden. Gegen 10.00 Uhr verschaffte sich ein unbekannter männlicher Täter mit der Masche, "kostengünstig" die Messer zu schleifen, Zutritt zur Wohnung der Seniorin. Als die Seniorin den Mann kurzzeitig aus den Augen gelassen hatte um im Nachbarraum ihre Messertasche zu holen, ergriff der Täter die Gelegenheit und klaute 100 Euro aus der Brieftasche der Frau. Der Täter konnte danach umgehend und von der Frau unbemerkt die Wohnung wieder verlassen. Wie im Nachgang ermittelt wurde, soll es sich um einen jungen Mann gehandelt haben, der auch an andere Wohnungen geklingelt haben soll. Der Mann soll zudem mit einem Pkw mit WIZ-Zulassung unterwegs gewesen sein.

Hinweise an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.

>> Frauen bestehlen mit Vorwand Seniorin um Bargeld

Am Dienstagabend haben sich zwei Frauen zusammen mit einem 3-4-jährigen Mädchen gegen 18.20 Uhr Zutritt zur Wohnung einer 86-jährigen Dame aus Witzenhausen verschafft. Unter dem Vorwand, Backzutaten für die Schule zu sammeln, konnte eine der Frauen die Dame in ein Gespräch verwickeln. Währenddessen gelang es der anderen Frau unbemerkt Bargeld und die EC-Karte der Seniorin an sich zu bringen. Die beiden Frauen sollen der Beschreibung nach ca. 160 cm groß und ca. 20 Jahre alt gewesen sein. Die mittelbraunen, schulterlangen Haare trugen sie zu einem Zopf gebunden.

Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

>>Tipps zu Trickdiebstahl aus Wohnungen:

- Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung.

- Nutzen Sie einen Türspion und eine Sprechanlage.

- Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre (z.B. Kastenschloss mit Sperrbügel).

- Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie Opfer eine Straftat geworden sind.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell