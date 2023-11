Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 02.11.2023 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Unbekannte besprühen Hauswand; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Ermschwerder Straße auf der Hauswand eines Einfamilienhauses mit schwarzer Sprühfarbe den Schriftzug "SAFARI UNFUG BULK" aufgebracht. Der dadurch entstandene Schaden wird auf etwa 400 Euro beziffert. Die Tat geschah zwischen Montag 08.00 Uhr und Mittwoch 18.00 Uhr. Hinweise an die Polizeistation in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch ist zwischen 08.00 Uhr und 23.30 Uhr ein blaues Wohnmobil der Marke Ford in der Ermschwerder Straße von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Laut Unfallbericht war das verursachende Fahrzeug zur Unfallzeit offenbar stadteinwärts unterwegs und kollidierte dabei dann in Höhe Haus Nummer 65 mit dem am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Wohnmobil. Die Fahrzeuge kollidierten im Bereich der Außenspiegel, wobei der linke Außenspiegel an dem geparkten Wohnmobil zu Bruch ging. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Witzenhausen hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise zum Verursacher unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell