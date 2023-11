Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 07.11.23

Eschwege (ots)

Mit Krad aufgefahren

Um 12:26 Uhr befuhr gestern Mittag eine 56-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Pkw die Gartenstraße in Bad Sooden-Allendorf. Nach der Einmündung zur Sickenberger Straße musste sie an einem Fußgängerüberweg anhalten, den ein Kind überquerte. Ein nachfolgender 16-jähriger Kradfahrer aus Bad Sooden-Allendorf bemerkte den anhaltenden Pkw zu spät. Er versuchte noch nach links auszuweichen. Dies gelang jedoch nicht, so dass er gegen den Pkw fuhr. Der 16-Jährige stürzte mit dem Krad und wurde dadurch leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Unfall beim Einparken

Um 13:14 Uhr touchierte gestern Mittag eine 55-Jährige aus der Gemeinde Wehretal mit ihrem Pkw einen geparkten Audi A 5, als sie im Fliederweg in Eschwege einparkte. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Unfallflucht

Am gestrigen Montag ereignete sich eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Straße "In der Werraaue" in Wanfried. Zwischen 13:50 Uhr und 20:15 Uhr wurde ein schwarzer Opel Astra im hinteren linken Fahrzeugbereich angefahren, wodurch ein Schaden von ca. 800 EUR entstand. Hinweise auf den Verursacher: 05651/9250.

Wildunfall

Um 17:55 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 45-Jährige aus Geismar mit ihrem Pkw die B 249 in Richtung Eschwege. In der Gemarkung von Frieda kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend flüchtete. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Diebstahl einer Geldbörse

Um 17:20 Uhr ereignete sich gestern Nachmittag der Diebstahl einer Geldbörse im Aldi-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege. Die 30-jährige Geschädigte aus Eschwege hatte ihr Portmonee in den Einkaufswagen abgelegt, nachdem sie bezahlt hatte. Von ihr unbemerkt wurde ihr dann das Portmonee, in dem sich ca. 450 EUR Bargeld und Dokumente befanden, gestohlen.

Diebstahl eines Fahrrades

Zwischen 18:00 Uhr und 18:34 Uhr wurde gestern Abend in der Eschweger Innenstadt ein Mountainbike der Marke "KTM" entwendet. Der Geschädigte hatte das Rad ungesichert in der Fußgängerzone "Stad" in Höhe des Geschäftes "Deichmann" abgestellt. Zeugen konnten eine männliche Person beobachten, die das Fahrrad entwendete. Der Tatverdächtige soll ca. 170 - 180 cm groß sein. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und eine Basecap. Der Schaden wird mit 100 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Vorfahrt missachtet

Um 17:50 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 53-Jähriger aus Lettland mit einem Klein-Lkw die die B 400 in Richtung der Anschlussstelle zur A 4 - Wommen. Dort beabsichtigte er nach links auf die Autobahn aufzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Kleinkraftrad, das von einem 16-Jährigen aus Herleshausen gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß kam dieser mit dem Krad zu Fall und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Außenspiegel beschädigt

Um 14:10 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 38-Jähriger aus Erfurt mit einem Mercedes Vito die L 3423 von Holzhausen kommend in Richtung Nesselröden. Ihm entgegen kam ein 55-Jähriger aus Bebra, der einen Transit fuhr. In einer Rechtskurve kam es zum Zusammenstoß der Außenspiegel, wodurch Sachschaden entstand.

Wildunfall; 10.000 EUR Sachschaden

Um 22:25 Uhr befuhr gestern Abend ein 19-Jähriger aus Sontra mit einem Pkw die L 3248 zwischen Richelsdorf und Blankenbach. In der Gemarkung von Blankenbach überquerte ein Wildschwein die Landesstraße, wo es von dem Pkw erfasst wurde. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird mit ca. 10.000 EUR angegeben. Das Wildschwein lief verletzt davon.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auf Verkehrsinsel gefahren

Um 16:20 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 59-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Rommeröder Straße in Hessisch Lichtenau-Walburg. Beim Einbiegen auf die Leipziger Straße übersah sie die dortige Verkehrsinsel und streifte das dort aufgestellte Verkehrszeichen mit ihrem Pkw. Sachschaden: ca. 700 EUR.

Diebstahl

Zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr wurde gestern Nachmittag eine Ballengabel (landwirtschaftliches Gerät) entwendet. Diese lag in einer Grundstückseinfahrt in der Borngasse in Quentel. Die Ballengabel ist aus Stahl und ca. 40 - 50 Kilogramm schwer. Der Schaden wird mit 300 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler

