Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Bandenbetrug in Gütersloh - Öffentlichkeitsfahndung

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Im September (13.09.) erhielt eine 81-jährige Geschädigte einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters, der ihr gegenüber Angaben über unrechtmäßige Abbuchungen von ihrem Konto machte. Zur Klärung dieser Ungereimtheiten benötige man die Debitkarte der Geschädigten samt PIN, die von einem Polizeibeamten an der Anschrift der Geschädigten abgeholt werden sollte. Tatsächlich erschien kurze Zeit später ein falscher Polizeibeamter, dem die Geschädigte ihre Debitkarte aushändigte. Mit dieser Karte wurde unmittelbar im Anschluss an einem nahegelegenen Geldausgabeautomaten von einem offensichtlich zweiten Tatverdächtigen die Karte eingesetzt und ein vierstelliger Betrag in bar verfügt. Von dem angeblichen Polizeibeamten, dem die Geschädigte ihre Karte aushändigte, wurde ein Phantombild erstellt. Des Weiteren liegt Bildmaterial des bislang unbekannten männlichen Tatverdächtigen vor, der die Debitkarte am Geldausgabeautomaten einsetzte. Die Bilder sind auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht worden: https://polizei.nrw/fahndung/116932 Wer kann Angaben zu den dargestellten bzw. videografierten Tatverdächtigen machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell