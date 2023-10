POL-GT: Vier Verletzte bei Unfall in Rietberg

Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - In der Nacht zu Dienstag (10.10.) sind bislang unbekannte Täter in zwei Pferdeställe an der Isselhorster Straße und an der Straße Ausmannshof eingebrochen. An der Isselhorster Straße gelangten die Täter teilweise gewaltsam in zwei Lagerräume. Aus diesen entwendeten sie mehrere Springsättel und eine Pferdedecke. Auch am Austmannshof gingen die Täter einen Lagerraum gewaltsam ...

