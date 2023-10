Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Pferdestalleinbrüche in Steinhagen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - In der Nacht zu Dienstag (10.10.) sind bislang unbekannte Täter in zwei Pferdeställe an der Isselhorster Straße und an der Straße Ausmannshof eingebrochen.

An der Isselhorster Straße gelangten die Täter teilweise gewaltsam in zwei Lagerräume. Aus diesen entwendeten sie mehrere Springsättel und eine Pferdedecke. Auch am Austmannshof gingen die Täter einen Lagerraum gewaltsam an. Angaben zu Diebesgut an der Adresse konnten noch nicht gemacht werden. Aufgrund der zeitlichen, sowie örtlichen Nähe und der vergleichbaren Vorgehensweise ist ein Tatzusammenhang anzunehmen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu den Taten geben? Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell