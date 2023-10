Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehrere Einbrüche an der Thomas-Mann Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen Donnerstag (05.10.) und Dienstag (10.10.) sind bislang unbekannte Täter in mehrere derzeit leerstehende Wohnhäuser an der Thomas-Mann Straße eingebrochen. Die Täter gelangten über rückwärtige Türen in die Häuser und entwendeten in insgesamt vier Fällen Herde und Kühlschränke.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in den vergangenen Tagen rund um die Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell