POL-ESW: Pressebericht vom 08.11.23

Eschwege (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen 16:15 Uhr und 16:55 Uhr wurde gestern Nachmittag der Außenspiegel eines Fiat 500 beschädigt. Das Auto war zu dieser Zeit auf dem Parkplatz "Woolworth" in Eschwege geparkt. Unbekannte traten gegen den Spiegel, der dadurch aus der Verankerung gerissen wurde. Sachschaden: ca. 300 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Einbruch in Transformator-Gebäude

In der Leipziger Straße in Wehretal-Hoheneiche drangen unbekannte Täter in das nicht mehr benutzte Transformator-Gebäude ein und entwendeten Kupferkabel und -platten aus den Trafos. Dabei wurde ein Trafo herausgerissen. Durch die Tatausführung gelangen auch umweltbelastende Stoffe in das Erdreich, so dass auch wegen Bodenverunreinigung Anzeige erstattet wurde. Die Tat wurde am vergangenen Montagnachmittag festgestellt. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Der Gesamtschaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 23:55 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 51-Jähriger aus Chemnitz mit seinem Pkw die B 7 zwischen Wichmannshausen und Datterode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Unfall nicht überlebte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Pkw entwendet

In der Nacht vom 06./07.11.23 wurde in der Mainstraße in Sontra ein schwarzer Pkw BMW 530 d entwendet. Das Fahrzeug war in der Hofeinfahrt abgestellt und wurde von dort fortgefahren. Die Tat wurde gegen 08:20 Uhr am Morgen festgestellt. Der Schaden wird mit ca. 16.000 EUR angegeben. Hinweise bitte an die Kripo unter 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Von Fahrbahn abgekommen

Um 04:21 Uhr befuhr heute früh ein 23-Jähriger aus Kassel mit einem Pkw (Kastenwagen) die L 3238 in Richtung Kassel. Zwischen den Abfahrten Hollstein und Walburg geriet er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Fahrzeug. Nach ca. 30 Metern kam der Kastenwagen wieder auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird mit ca. 10.000 EUR angegeben.

Unfallflucht

Zwischen 10:00 Uhr und 16:30 Uhr wurde am gestrigen Dienstag ein roter Pkw Seat in der Brückenstraße in Laudenbach beschädigt. Der Pkw war Fahrbahnrand in Richtung Velmeden geparkt. Im genannten Tatzeitraum wurde der linke Außenspiegel an dem Seat vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Der Versucher flüchtete anschließend vom Unfallort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise: 05602/93930.

Pkw aufgebrochen

Am 07.11.23, gegen 01:35 Uhr, wurde in der Auguste-Förster-Straße in Fürstenhagen festgestellt, dass sich eine männliche Person auf das Grundstück begab. Dort ging er zu einem Pkw, der unter einem Carport stand. Auf nicht näher bekannte Art öffnete er das Auto und beugte sich in den Innenraum hinein. Ohne etwas zu entwendet, verließ der Tatverdächtige kurz darauf das Grundstück. Bei der Tatausführung trug der Unbekannte Handschuhe sowie eine Schutzmaske. Er soll zwischen 170 und 175 cm groß sein. Bekleidet war er mit einem hellblauen Kapuzenshirt, einer beigen Jacke, einer schwarzen Hose (eventuell Jogginghose). Er trug zudem weiße Sneaker der Marke "New Balance". Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter Tel.: 05602/93930 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Pkw rollt weg

Um 19:20 Uhr parkte gestern Abend ein 61-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf seinen Pkw auf dem Parkplatz der Sparkassen der Walburger Straße in Witzenhausen. Kurz darauf sah er, wie der Pkw eines 19-Jährigen aus Witzenhausen, der nicht gegen Wegrollen gesichert war, sich in Bewegung setzte und gegen sein Auto rollte. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR.

Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler

